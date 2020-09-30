В своё время группа энтузиастов сварганила для XCOM Enemy Unknown популярную модификацию Long War, которая настолько расширила игровой процесс проекта, что фактически продлила ему жизнь. Посчитав, что способны на большее, энтузиасты собрались в полноценный коллектив, основали студию Pavonis Interactive (ранее Long War Studios) и объявили о работе над глобальной стратегией Terra Invicta.

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О существовании проекта известно с конца 2015 года, однако первый его показ состоялся лишь в октябре 2019-го. И вот, спустя почти пять лет после анонса уровень готовности Terra Invicta позволил разработчикам выйти на Kickstarter за необходимым финансированием. Разработчики запросили сумму в $20 тысяч, и за считанные часы цель была достигнута. На момент написания данной заметки на создание Terra Invicta собрано уже свыше сорока тысяч долларов. Дополнительные средства, естественно, пойдут на реализацию в игре дополнительных механик.

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По сюжету Terra Invicta, в Солнечную систему произошло инопланетное вторжение, и нам предстоит возглавить Совет сильных мира сего, чтобы не только защитить Землю, но и создать космический флот, способный вышвырнуть инопланетян за пределы нашей системы.

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Релиз Terra Invicta запланирован на лето следующего года.