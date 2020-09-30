За неполный месяц от «онлайна» Marvel’s Avengers в Steam не осталось и следа
То, что PC-публика не приняла супергеройский боевик Marvel’s Avengers, стало известно ещё в день его релиза: пиковое количество игроков составило всего 31 тысячу, и то, в первый день, после чего статистика начала стремительно нестись в сторону снижения. И вот, по прошествии 26 дней с момента выхода можно констатировать факт полного провала Marvel’s Avengers на персональных компьютерах.
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По состоянию на момент публикации данной заметки число одновременно присутствующих в PC-версии Marvel’s Avengers игроков составляло 1 620 человек; это почти 20-кратное падение по сравнению с пиковым показателем с момента релиза. Естественно, к вечеру «цифры» пойдут вверх, но незначительно: итоговый вердикт это никак не поменяет.
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Судя по 66-процентному пользовательскому рейтингу в Steam, а также заявлениям игроков об однообразности геймплея и непримечательной боевой системе, статистика заслуженная.
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