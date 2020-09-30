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Focus Home Interactive издаст новый амбициозный проект от создателей Shadow Warrior

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Польская студия Flying Wild Hog сейчас завалена делами: кипит работа над Shadow Warrior 3, создаётся некий амбициозный боевик при поддержке студии Jagex, авторов RuneScape, и вот, выясняется, что у «боровов» в разработке имеется ещё и третий проект.

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О его существовании стало известно из официального заявления французского издательства Focus Home Interactive о сотрудничестве с Flying Wild Hog, благодаря которому студия сможет создать свой самый амбициозный проект на текущий момент.

По словам руководства студии, Focus Home Interactive — идеальный партнёр для них, поскольку обе компании разделяют любовь к созданию уникальных, увлекательных и качественных миров с безбашенным игровым процессом. Если верить руководству Flying Wild Hog, то фанатов оригинальных боевиков ждёт сюрприз.

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Больше никакой информации о таинственном проекте опубликовано не было. Поделиться ею разработчики и издатель пообещали в обозримом будущем.

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