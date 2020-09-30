Focus Home Interactive издаст новый амбициозный проект от создателей Shadow Warrior
Польская студия Flying Wild Hog сейчас завалена делами: кипит работа над Shadow Warrior 3, создаётся некий амбициозный боевик при поддержке студии Jagex, авторов RuneScape, и вот, выясняется, что у «боровов» в разработке имеется ещё и третий проект.
реклама
О его существовании стало известно из официального заявления французского издательства Focus Home Interactive о сотрудничестве с Flying Wild Hog, благодаря которому студия сможет создать свой самый амбициозный проект на текущий момент.
По словам руководства студии, Focus Home Interactive — идеальный партнёр для них, поскольку обе компании разделяют любовь к созданию уникальных, увлекательных и качественных миров с безбашенным игровым процессом. Если верить руководству Flying Wild Hog, то фанатов оригинальных боевиков ждёт сюрприз.
реклама
Больше никакой информации о таинственном проекте опубликовано не было. Поделиться ею разработчики и издатель пообещали в обозримом будущем.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила