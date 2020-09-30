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Появилась информация о датах проведения ближайших крупных распродаж в Steam

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Портал SteamDB снова зафиксировал изменения в базе данных Steam, в результате чего появилась информация о датах проведения ближайших крупных сезонных распродаж в сервисе цифровой дистрибуции Valve.

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Впереди у пользователей Steam три крупных сезонных распродажи: хэллоуинская, осенняя и зимняя. Традиционно хэллоуинская распродажа очень коротенькая и продлится всего с 29 октября по 2 ноября. Осенняя распродажа стартует 25 ноября и завершится 1 декабря. Самая «вкусная» и долгая распродажа — зимняя (она же рождественская) — пройдёт две недели: с 22 декабря по 5 января.

Стоит отметить, что пока что указанные даты не подтверждены Valve официально, но обычно все «предаказания» SteamDB сбываются.

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Появилась информация о датах проведения ближайших крупных распродаж в Steam
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