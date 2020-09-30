Портал SteamDB снова зафиксировал изменения в базе данных Steam, в результате чего появилась информация о датах проведения ближайших крупных сезонных распродаж в сервисе цифровой дистрибуции Valve.

реклама

анонсы и реклама 2080 Super Gigabyte Gaming OC за 60 т.р. Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Впереди у пользователей Steam три крупных сезонных распродажи: хэллоуинская, осенняя и зимняя. Традиционно хэллоуинская распродажа очень коротенькая и продлится всего с 29 октября по 2 ноября. Осенняя распродажа стартует 25 ноября и завершится 1 декабря. Самая «вкусная» и долгая распродажа — зимняя (она же рождественская) — пройдёт две недели: с 22 декабря по 5 января.

Стоит отметить, что пока что указанные даты не подтверждены Valve официально, но обычно все «предаказания» SteamDB сбываются.