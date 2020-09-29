Ubisoft опубликовала сюжетный видеоролик Assassin’s Creed Valhalla, в котором коротко повествуется о встрече викингов-завоевателей под предводительством Эйвора с Орденом Ассасинов, брат нашего главного героя Сигурд, а также саксонские короли, которые так просто власть над своими землями не отдадут. Естественно, не обошлось и без мистики: Басим, один из ассасинов, предупреждает Эйвора об опасности — зловещей угрозе, связанной с его судьбой и судьбой Англии.

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Напоминаем, что Assassin’s Creed Valhalla выйдет 10 ноября на PC, Xbox One, PlayStation 4 и Xbox Series X/S, и 12 ноября — на PlayStation 5.