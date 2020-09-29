Ролевой экшен Torchlight III выйдет из раннего доступа уже через две недели
Разработчики из Echtra Inc. совместно с издательством Perfect World Entertainment объявили о том, что ролевой экшен Torchlight III покинет ранний доступ Steam уже через две недели — 13 октября. Таким образом, период раннего доступа продлился всего четыре месяца, что для современных игр чуть ли не положительный рекорд. Одновременно с этим Torchlight III выйдет на консолях PlayStation 4 и Xbox One. Версия для Nintendo Switch также планируется, но выйдет она позже — до конца года.
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По сюжету Torchlight III, с момента завершения второй части прошло сто лет, а Эмберитовая Империя находится в упадке: Новастрайе угрожает новое вторжение, и нам предстоит защитить империю от недружелюбно настроенных приспешников Нетерим, исследуя дикие земли, ища союзников и разыскивая мощное оружие.
За время раннего доступа проект получил смешанные пользовательские оценки: игроки жаловались на примитивную графику, ворох багов и непримечательный игровой процесс. Остаётся надеяться, что за четыре месяца что-нибудь изменилось в лучшую сторону.
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