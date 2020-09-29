В начале этого месяца Microsoft объявила о том, что подписка EA Play (ранее была известна как EA/Origin Access) войдёт в состав Xbox Game Pass без повышения стоимости последней. Сегодня же компания уточнила сроки: поиграть в игры от Electronic Arts через Xbox Game Pass Ultimate на консолях можно будет с 10 ноября.

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На персональных компьютерах «слияние» немного задержится: подписчики базовой и ультимативной версий Xbox Game Pass для PC получат доступ к играм от EA в декабре.

Наконец, Microsoft подтвердила озвученные после покупки ZeniMax Media/Bethesda Softworks планы по включению игр издательства в состав своей подписки. Так, первого октября в Xbox Game Pass появится DOOM Eternal, а в дальнейшем и другие проекты, включая находящиеся в разработке крупные релизы вроде Starfield.