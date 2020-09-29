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Контент из дополнения Elite Dangerous Horizons станет бесплатным для всех обладателей базовой игры

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Разработчики из Frontier Developments сообщили о том, что весь контент, который космический симулятор Elite Dangerous получил вместе с дополнением-сезонным пропуском Horizons, войдёт в состав базовой игры. В настоящее время Horizons предлагается в Steam по цене в 999 рублей, так что подарок можно назвать достойным.

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Изменение вступит в силу 27 октября. Все те, кто до указанной даты приобрели/приобретут Horizons, получат в подарок эксклюзивную лазурную расцветку для своих кораблей.

Стоит отметить, что Elite Dangerous стабильно пополняется новым контентом, в частности, на следующий год для игры запланирован релиз крупного дополнения Odyssey, которое раньше было известно под названием Next Era. Данное дополнение станет крупнейшим за всё время существования игры.

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RangerXP
16:37
Самое главное, что "красивые" тесты 3-х тысячной серии сделаны и опубликованы. Теперь НВидиа может "тыквить" драйверами даже новые видеокарты.
Nvidia выпустила драйвер Game Ready 456.55 WHQL, существенно занижающий частоты RTX 3080
ACDCOVER
16:35
Главное чтобы 2ггц по чипу не превышать. Так то вроде всё стабильно работает. Вот же не повезло тем кто хапнул зелёную Любимку на старте. Напоминает историю с тюрингами, те тоже по началу глючили и а...
Nvidia выпустила драйвер Game Ready 456.55 WHQL, существенно занижающий частоты RTX 3080
krestover
16:35
Nvidia выпустила драйвер Game Ready 456.55 WHQL, существенно занижающий частоты RTX 3080
LoL
16:35
Зайчик, а чего ты такой злой?)) Тебя этот процессор обидел или его результат, который вдвое быстрее твоего ой3 7700к?) Думаю надпись цпу фреймрейт на зелёной полосочке ты видел, от того что ли полыхну...
8-ядерный Ryzen 7 5800X обошёл 10-ядерный Core i9-10900K на 16% – первые тесты нового процессора в бенчмарке Ashes of The Singularity
oleglogan111
16:34
Дешевле и не придумаешь.
Nvidia выпустила драйвер Game Ready 456.55 WHQL, существенно занижающий частоты RTX 3080
ivvy1000
16:33
Завалить их заявками на возврат. На сей раз нвидиа реально обосралась.
Nvidia выпустила драйвер Game Ready 456.55 WHQL, существенно занижающий частоты RTX 3080
Игорь Стратиенко
16:33
Какие "видяхи не могут"? В консолях нового поколения графическая часть APU примерно аналогична Radeon 5700/5600XT.
Xbox Series X показывает отличную обратную совместимость и до 4 раз более высокую скорость загрузки игр
Haustmyrkr
16:32
Пророческий видос, хех.
Nvidia выпустила драйвер Game Ready 456.55 WHQL, существенно занижающий частоты RTX 3080
Kasyan
16:32
Когда RX4D выпустил ролик, я думал это прикол такой! А нет.
Nvidia выпустила драйвер Game Ready 456.55 WHQL, существенно занижающий частоты RTX 3080
Inqizitor
16:31
Пользователь может смело делать рефанд, если частоты не соответствуют заявленым на коробке или в описании на сайте, лучше сохранить страницу с сайта перед рефандом. Потому что есть номинальные частоты...
Nvidia выпустила драйвер Game Ready 456.55 WHQL, существенно занижающий частоты RTX 3080
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