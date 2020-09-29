Разработчики из Frontier Developments сообщили о том, что весь контент, который космический симулятор Elite Dangerous получил вместе с дополнением-сезонным пропуском Horizons, войдёт в состав базовой игры. В настоящее время Horizons предлагается в Steam по цене в 999 рублей, так что подарок можно назвать достойным.

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Изменение вступит в силу 27 октября. Все те, кто до указанной даты приобрели/приобретут Horizons, получат в подарок эксклюзивную лазурную расцветку для своих кораблей.

Стоит отметить, что Elite Dangerous стабильно пополняется новым контентом, в частности, на следующий год для игры запланирован релиз крупного дополнения Odyssey, которое раньше было известно под названием Next Era. Данное дополнение станет крупнейшим за всё время существования игры.