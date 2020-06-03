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В дополнении Odyssey для Elite Dangerous можно будет погулять по планетам

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Несмотря на то, что релиз огромного аддона Odyssey для космосима Elite Dangerous запланирован лишь на начало следующего года, сегодня разработчики из Frontier Developments раньше времени (по всей видимости, случайно) опубликовали сопутствующий видеоролик.

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В видеоролике можно заметить, как персонажи пешочком идут по планете и подходят к ещё строящейся базе: в описании к видео авторы подтвердили предыдущую информацию о том, что в свежем дополнении можно будет прогуливаться по планетам. Можно ли будет возводить базы, впрочем, не уточнили.

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Ранее дополнение Odyssey ходило под кодовым названием Next Era, и оно должно стать крупнейшим за историю существования Elite Dangerous, ознаменовав тем самым начало в игре той самой «Новой эры».

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stockclock
18:19
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VRoman
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Viktor Novosilny
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О онлайн казино подьехало! И еще разве фифа на Unreal engine 5,у них же Ignite.
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Twisted Evil
18:14
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itmanager85
18:09
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SMIC вряд ли догонит TSMC и Samsung в ближайшие пять лет
Алексей
18:07
если о чем то заявляешь так и пиши в деталях, а по левым ссылкам я ходить не собираюсь
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