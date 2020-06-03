Несмотря на то, что релиз огромного аддона Odyssey для космосима Elite Dangerous запланирован лишь на начало следующего года, сегодня разработчики из Frontier Developments раньше времени (по всей видимости, случайно) опубликовали сопутствующий видеоролик.

анонсы и реклама Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА Новейший 10400F в Ситилинке Новейший 10700K в Регарде <b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке Ryzen 4000 серии в Ситилинке

В видеоролике можно заметить, как персонажи пешочком идут по планете и подходят к ещё строящейся базе: в описании к видео авторы подтвердили предыдущую информацию о том, что в свежем дополнении можно будет прогуливаться по планетам. Можно ли будет возводить базы, впрочем, не уточнили.

реклама

Ранее дополнение Odyssey ходило под кодовым названием Next Era, и оно должно стать крупнейшим за историю существования Elite Dangerous, ознаменовав тем самым начало в игре той самой «Новой эры».