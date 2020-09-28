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Энтузиаст хочет превратить Morrowind в симулятор выживания

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Талантливый энтузиаст под ником Merlord, располагающий, видимо, большим количеством свободного времени, решил заняться перекраиванием легендарной Morrowind. Большинство мододелов ставят перед собой максимально амбициозные и от этого физически невыполнимые задачи. Перенос более старой игры серии The Elder Scrolls на движок Skyrim — одна из самых популярных таких задач. Наш Merlord решил покопаться в настройках только самой Morrowind, что уже интересно. Итак, новый любительский проект называется Ashfall. Это Morrowind с элементами «выживастика». Заинтригованы? Тогда подробнее всё изучим.

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В Ashfall игроку нужно будет следить за всеми основными параметрами выживаемости героя: сном, приёмом пищи, усталостью, температурой и так далее. Нашему Нереварину в непростых условиях выживания придётся также прятаться от внешних угроз в палатках и спальных мешках. Будут для него и отдельные инструменты для приготовления пищи и добычи ресурсов.

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Что важно, подбор одежды будет самым непосредственным образом влиять на температуру тела героя. 20 видов чая помогут ему почаще оставаться в тепле, а посиделки возле огня или лавы помогут согреться.

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Употребление пищи — отдельная механика в Ashfall. Употреблять сырое мясо не стоит, ведь это может спровоцировать отравление. Выпили грязной воды — обязательно случится дизентерия. А мясо заражённых животных употреблять и вовсе нельзя (можно получить заражение).

Энтузиаст под ником Merlord работает над модификацией Merlord уже более года, но пока он не готов назвать даже приблизительную дату релиза. Что сказать, Morrowind — легендарная игра, вдохновившая уже не одно поколение игроков.

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id_1
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