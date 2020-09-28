Группа энтузиастов, работающих над глобальной модификацией Skyblivion, название которой образовано слиянием Skyrim + Oblivion и представляющей собой проект по переносу The Elder Scrolls IV Oblivion на движок The Elder Scrolls V Skyrim, опубликовала первый за долгие годы дневник разработки. В нём авторы рассказывают о проделанной работе, а также о том, что ещё предстоит сделать. Рассказ сопровождается живописным видеорядом, демонстрирующим красоты Сиродила — провинции Тамриэля, где разворачивались события четвёртой номерной части «Свитков».

реклама

анонсы и реклама Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

В видео можно заметить известные обновлённые локации вроде Имперского города, воссозданных существ-обитателей Сиродила, переработанные текстуры и многое другое. Более того, в Skywind будет представлен расширенный саундтрек, поскольку в оригинале музыкальное сопровождение было хоть и замечательным, но скудным по общей продолжительности.

Стоит отметить, что Skywind — это не просто фанатское DLC для Skyrim, а именно перенос игры на более совершенный движок: в Skyblivion сохранятся все игровые механики из «Обливиона».

реклама

реклама

Когда удастся сыграть в завершённую версию модификации, впрочем, пока загадка.