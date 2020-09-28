Живописные локации Сиродила в первом дневнике разработчиков модификации Skyblivion
Группа энтузиастов, работающих над глобальной модификацией Skyblivion, название которой образовано слиянием Skyrim + Oblivion и представляющей собой проект по переносу The Elder Scrolls IV Oblivion на движок The Elder Scrolls V Skyrim, опубликовала первый за долгие годы дневник разработки. В нём авторы рассказывают о проделанной работе, а также о том, что ещё предстоит сделать. Рассказ сопровождается живописным видеорядом, демонстрирующим красоты Сиродила — провинции Тамриэля, где разворачивались события четвёртой номерной части «Свитков».
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В видео можно заметить известные обновлённые локации вроде Имперского города, воссозданных существ-обитателей Сиродила, переработанные текстуры и многое другое. Более того, в Skywind будет представлен расширенный саундтрек, поскольку в оригинале музыкальное сопровождение было хоть и замечательным, но скудным по общей продолжительности.
Стоит отметить, что Skywind — это не просто фанатское DLC для Skyrim, а именно перенос игры на более совершенный движок: в Skyblivion сохранятся все игровые механики из «Обливиона».
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Когда удастся сыграть в завершённую версию модификации, впрочем, пока загадка.
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