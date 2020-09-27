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Ремейк Mafia стартовал с пятой строчки недельного чарта продаж Steam, а лидирует по-прежнему Among Us

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Valve опубликовала традиционный «топ-10» недельного чарта продаж в Steam. На протяжении полутора месяцев лидерство крепко держала аркадка Fall Guys Ultimate Knockout, но на прошлой неделе её «подвинула» Among Us, которая, по всей видимости, перехватила инициативу своей предшественницы и решила задержаться на первом месте надолго.

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Главный релиз этого месяца — ремейк Mafia — стартовал с пятой позиции, но это во многом потому, что релиз игры состоялся в пятницу, то есть, у других проектов была значительная фора по времени. В целом десятка лидеров уходящей недели выглядит следующим образом:

  • Among Us;
  • Valve Index VR Kit;
  • Fall Guys Ultimate Knockout;
  • Hades;
  • Mafia Definitive Edition;
  • Medieval Dynasty;
  • NieR Automata;
  • No Man’s Sky;
  • Red Dead Redemption 2;
  • Cyberpunk 2077 (предварительный заказ).
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