Valve опубликовала традиционный «топ-10» недельного чарта продаж в Steam. На протяжении полутора месяцев лидерство крепко держала аркадка Fall Guys Ultimate Knockout, но на прошлой неделе её «подвинула» Among Us, которая, по всей видимости, перехватила инициативу своей предшественницы и решила задержаться на первом месте надолго.

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Главный релиз этого месяца — ремейк Mafia — стартовал с пятой позиции, но это во многом потому, что релиз игры состоялся в пятницу, то есть, у других проектов была значительная фора по времени. В целом десятка лидеров уходящей недели выглядит следующим образом: