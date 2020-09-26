В Assassin’s Creed Valhalla будет доступно много различных внутриигровых активностей вроде мини-игр и рыбалки, и пользователь YouTube под ником AKG29 решил сделать запись игрового процесса с их (активностей) демонстрацией достоянием общественности. В нижеуказанном видео помимо рыбалки продемонстрирована охота, подводное плавание, поездки верхом, штурм аванпоста, скрытные убийства и сражения на любой вкус.

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Релиз Assassin’s Creed Valhalla запланирован на 10 ноября на PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 и Stadia. На PlayStation 5 игра заглянет двумя днями позже.