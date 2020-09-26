Рыбалка, охота и подводное плавание в свежем геймплее Assassin’s Creed Valhalla
В Assassin’s Creed Valhalla будет доступно много различных внутриигровых активностей вроде мини-игр и рыбалки, и пользователь YouTube под ником AKG29 решил сделать запись игрового процесса с их (активностей) демонстрацией достоянием общественности. В нижеуказанном видео помимо рыбалки продемонстрирована охота, подводное плавание, поездки верхом, штурм аванпоста, скрытные убийства и сражения на любой вкус.
реклама
Релиз Assassin’s Creed Valhalla запланирован на 10 ноября на PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 и Stadia. На PlayStation 5 игра заглянет двумя днями позже.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила