Разработчики из Bloober Team в рамках Tokyo Game Show 2020 разрешили порталу IGN опубликовать эксклюзивный видеоролик с демонстрацией обновлённой версии киберпанкового триллера Observer, в котором мы можем полюбоваться улучшенной графикой.

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Стоит отметить, что в Observer System Redux представлена не только более современная графика для систем нового поколения, но и улучшен игровой процесс, добавлены новые локации, квесты и даже персонажи.

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Релиз Observer System Redux выйдет 10 ноября на PC (Steam) и Xbox Series, а 12 ноября — на PlayStation 5. При желании в Steam можно ознакомиться с демонстрационной версией триллера.