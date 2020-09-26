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5 минут игрового процесса Observer System Redux для платформ нового поколения

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Разработчики из Bloober Team в рамках Tokyo Game Show 2020 разрешили порталу IGN опубликовать эксклюзивный видеоролик с демонстрацией обновлённой версии киберпанкового триллера Observer, в котором мы можем полюбоваться улучшенной графикой.

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Стоит отметить, что в Observer System Redux представлена не только более современная графика для систем нового поколения, но и улучшен игровой процесс, добавлены новые локации, квесты и даже персонажи.

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Релиз Observer System Redux выйдет 10 ноября на PC (Steam) и Xbox Series, а 12 ноября — на PlayStation 5. При желании в Steam можно ознакомиться с демонстрационной версией триллера.

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bloober team observer observer system redux
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Сейчас обсуждают

Kopcheniy
19:49
А тебе-то что? Иди ликбезом займись, причем во всех областях, начиная с уважения к форумчанам и заканчивая техническими характеристиками современных процессоров. Не обляпайся только.
Видеокарты AMD Radeon RX 6000 не получат память HBM2, но смогут конкурировать с RTX 3090 — информация Moore's Law Is Dead
ego0550
19:48
Решили последовать примеру АМД - не тратить деньги и время на тестирование продукции, а просто выкидывать на рынок мелкую первую партию и пусть тестируют за свои деньги.
Ошибка при регистрации на сайте NVIDIA приводит к демонстрации данных уже зарегистрированных пользователей
Ди
19:48
извращения это самоуспокоение для тех, кто никогда кроме 60гц ничего не пробовал и не видел. а 240 гц это частота опроса сенсорного слоя экрана. ну и учитывая хорошее стерео, что подтверждают на форум...
Xiaomi официально снизила стоимость Redmi Note 9 Pro на 6 500 рублей – игровой процессор, 64 Мп камера, быстрая зарядка 30 Вт и NFC по самой низкой цене этой осени
Kopcheniy
19:46
Согласен, это иногда не поддается логике, но что есть, то есть.
Выход GeForce RTX 3060 Ti запланирован на конец октября, производительность видеокарты ожидается на уровне RTX 2080 Super
Kopcheniy
19:46
Напишите в Регард, может послушают. Нет, правда, без иронии.
Выход GeForce RTX 3060 Ti запланирован на конец октября, производительность видеокарты ожидается на уровне RTX 2080 Super
Амудятелнечеловек
19:46
да ты что прям ути пути у него проц разогнан до 4.6 гoвно 10 летнее
Видеокарты AMD Radeon RX 6000 не получат память HBM2, но смогут конкурировать с RTX 3090 — информация Moore's Law Is Dead
Moleculo
19:44
Сомневаюсь я, что там будет кэш. Это что то на уровне слухов о дополнительном чипе с RT-ядрами в амперах. С ропами есть разные варианты, может остаться 64 ропа, могут удвоить. В Xbox 64 ропа на 56 CU,...
Все характеристики видеокарт Radeon RX 6000 опубликованы вместе с данными о гибридных процессорах AMD Van Gogh, Cezanne и Rembrandt
VRoman
19:44
Значит у них полно лишних денег, которые можно завязать в товар на долгие годы. У нас бы они долго на полке не лежали, т.к. каждый год с непроданной инвентории пришлось бы платить налоги, просто за то...
Выход GeForce RTX 3060 Ti запланирован на конец октября, производительность видеокарты ожидается на уровне RTX 2080 Super
Собака на Zеnе
19:43
Почему нельзя скинуть цены на старое поколение и задрать на новое? Или на какие-то другие товары. Тем самым окупиться хоть как-то. Не, пусть лучше лежит, пылится.
Выход GeForce RTX 3060 Ti запланирован на конец октября, производительность видеокарты ожидается на уровне RTX 2080 Super
Ваня Кислицын
19:42
норм карта, все в фхд будет идти на максимум
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