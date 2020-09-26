В PC-версии платформера Spelunky 2 на старте не будет сетевого кооперативного режима
До выхода Spelunky 2 на компьютерах остались считанные дни, и разработчики из студии Mossmouth решили уведомить игроков о том, что онлайн-кооператива в PC-версии игры на старте продаж не будет. Разработчики предельно честны с сообществом и заявляют, что онлайн-компонент Spelunky 2 пока «хромает», и выпускать его в таком виде нельзя.
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Вариантов решения проблемы было два: либо отложить релиз всей PC-версии Spelunky 2, либо же выпустить игру без онлайн-кооператива и добавить его позже, когда проблемы будут решены. Выбрали второй вариант. По подсчётам разработчиков, подождать онлайн-кооператива придётся несколько недель, но есть и хорошая новость: у PC-версии игры будет поддержка кроссплея с версией для PlayStation 4.
Релиз Spelunky 2 на PC (Steam) состоится уже 29 сентября.
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