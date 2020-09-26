Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В PC-версии платформера Spelunky 2 на старте не будет сетевого кооперативного режима

+
<b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя
!! MSI Gaming 2080 Ti - цена рухнула РЕАЛЬНО НА ПОРЯДОК
<b>!! Gigabyte RTX 2080 Ti за ГРОШИ в Регарде</b>

До выхода Spelunky 2 на компьютерах остались считанные дни, и разработчики из студии Mossmouth решили уведомить игроков о том, что онлайн-кооператива в PC-версии игры на старте продаж не будет. Разработчики предельно честны с сообществом и заявляют, что онлайн-компонент Spelunky 2 пока «хромает», и выпускать его в таком виде нельзя.

реклама

анонсы и реклама
Конкурс Seagate - выиграй 10ТБ Exos X16 за комментарий
Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх
РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Вариантов решения проблемы было два: либо отложить релиз всей PC-версии Spelunky 2, либо же выпустить игру без онлайн-кооператива и добавить его позже, когда проблемы будут решены. Выбрали второй вариант. По подсчётам разработчиков, подождать онлайн-кооператива придётся несколько недель, но есть и хорошая новость: у PC-версии игры будет поддержка кроссплея с версией для PlayStation 4.

Релиз Spelunky 2 на PC (Steam) состоится уже 29 сентября.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

spelunky 2
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

В PC-версии платформера Spelunky 2 на старте не будет сетевого кооперативного режима
+
Особенности PC-версии Watch Dogs Legion показали в отдельном трейлере
1
СМИ: ремастер трилогии Mass Effect выйдет, но не в этом году
7
Обновление PC-версии Crysis Remastered решило проблемы с трассировкой лучей и исправило ряд ошибок
8
Тестирование Halo 4 на PC планируют провести до конца октября
+
Capcom хотела бы выпустить Resident Evil Village на PS4 и Xbox One
1

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC
17 сентября 2020 211
Первое знакомство с поколением NVIDIA Ampere на примере MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio
17 сентября 2020 113
Тестирование процессора Intel Core i3-10100 в актуальных играх
21 сентября 2020 40
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – сентябрь 2020
16 сентября 2020 25
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: сентябрь 2020
14 сентября 2020 24
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio
24 сентября 2020 79

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ТОП 5 дешёвых мужских инструментов с AliExpress, о которых Вы могли не знать. Распродажа инструментов на AliExpress
9
5 плюсов браузера Mozilla Firefox, которых нет у Google Chrome
58
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio
79
Тестирование процессора Intel Core i5-10400F в актуальных играх
18
Акция в магазине ключей для ПО BOBKeys: Windows 10 Home/Pro всего за 14 долларов
Необычные видеокарты - со съемным чипом, четырехчиповые, с собственным блоком питания и другие
25
Первое знакомство с NVIDIA GeForce RTX 3090 на примере Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC
43
Возвращение Дж-E-Die - король бюджетного оверклокинга Crucial Ballistix 3000C15
43
Необычные материнские платы - сделанные по фен-шую, пустые, с водой и медными трубами и многие другие
9
5 лучших игр этой осени на ПК и консолях – моё мнение
13

Сейчас обсуждают

Duron800
12:06
проц из гнезда выдерают только те кто ставить боксовый куллер, там какая то очень липкая паста, я тоже один раз выдернул, но ничего страшного для камня и мамки не было. Хотя когда у камней не было кры...
Разбираем мифы о техпроцессах 14 и 7 нм с техноблогером der8auer и размышляем о будущем индустрии
Дмитрий
12:04
Я уже написал сегодня это будут не топовые карты. Как в случае в Вегами карты выйдут позднее. Может на следующий год. Смысла топом на топ отвечать нет. У нвидии проблемы. Люди напуганы будут покупкой ...
Видеокарты AMD Radeon RX 6000 не получат память HBM2, но смогут конкурировать с RTX 3090 — информация Moore's Law Is Dead
Ел Гречко
12:03
Неверен уже самый первый пункт. Мозилла не просто никак не защищает от слежки, она на этой слежке зарабатывает. Единственный источник их дохода - плата за дефолтный поисковик. http://calpaterson.com/...
5 плюсов браузера Mozilla Firefox, которых нет у Google Chrome
Valik Banec
12:03
Согласен с вами интел уже в край обнаглел, мало что цены задерает, так ещё и сырое 10 поколение выкатил!!!
Стали известны причины нестабильности GeForce RTX 3080 – дешёвые конденсаторы, сырые драйверы на флагмане стоимостью 700 долларов
Valik Banec
12:01
Гляди не обосрись, так говно на вентилятор кидать! Зы а по факту ZEN2 стабильней 10 поколения Интел. Тут уже статья была как интел "хорошо" дружит с памятью :) , что для меня было откровением, т.к. ...
Стали известны причины нестабильности GeForce RTX 3080 – дешёвые конденсаторы, сырые драйверы на флагмане стоимостью 700 долларов
dimkahon
12:00
4850-й!
Ретроверсус — Radeon HD 2900 XT (R600) vs. GeForce 8800 GTS (G80)
omoikane
11:55
мог взять за 20 5700 в свое время и не парится.
EVGA пришлось задержать начало поставок GeForce RTX 3080, чтобы решить проблему с конденсаторами
Юра Репченко
11:55
Ахах 10 000 баллов в 3d mark time spy extreem у старшей RX6000. А зелёные такие "уровня 3070 максимум будет...." ага 28 го ожидаем знатную бомбежку.
Видеокарты AMD Radeon RX 6000 не получат память HBM2, но смогут конкурировать с RTX 3090 — информация Moore's Law Is Dead
AMDie
11:54
290x чпокнула вначале 780,а потом и 780ti и далее успешно боролась с 9 линейкой, так что она именно легендарная
Видеокарты AMD Radeon RX 6000 не получат память HBM2, но смогут конкурировать с RTX 3090 — информация Moore's Law Is Dead
omoikane
11:54
Ладно хоть не впустили, а так очередной пример что инженеры у них косячат.
EVGA пришлось задержать начало поставок GeForce RTX 3080, чтобы решить проблему с конденсаторами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем