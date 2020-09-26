До выхода Spelunky 2 на компьютерах остались считанные дни, и разработчики из студии Mossmouth решили уведомить игроков о том, что онлайн-кооператива в PC-версии игры на старте продаж не будет. Разработчики предельно честны с сообществом и заявляют, что онлайн-компонент Spelunky 2 пока «хромает», и выпускать его в таком виде нельзя.

реклама

анонсы и реклама Конкурс Seagate - выиграй 10ТБ Exos X16 за комментарий Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Вариантов решения проблемы было два: либо отложить релиз всей PC-версии Spelunky 2, либо же выпустить игру без онлайн-кооператива и добавить его позже, когда проблемы будут решены. Выбрали второй вариант. По подсчётам разработчиков, подождать онлайн-кооператива придётся несколько недель, но есть и хорошая новость: у PC-версии игры будет поддержка кроссплея с версией для PlayStation 4.

Релиз Spelunky 2 на PC (Steam) состоится уже 29 сентября.