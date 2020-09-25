Обновление PC-версии Crysis Remastered решило проблемы с трассировкой лучей и исправило ряд ошибок
Crytek приступила к пострелизной поддержке Crysis Remastered и сегодня применила к PC-версии игры первое обновление (версии 1.1.0). Изменений достаточно много, поэтому в рамках данного материала мы перечислим лишь наиболее важные из них и прикрепим ссылку на официальный «пост» разработчиков на Reddit.
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Обновление исправило ошибку, из-за которой в игре наблюдались подтормаживания и «подёргивания» при включённой трассировке лучей, добавило специальное уведомление при применении настроек графики «Can it run Crysis?» («А Crysis потянет?»), оповещающее о его запредельной требовательности к «железу», добавило новые опции настройки управления для оружия и классические настройки управления нанокостюмом.
Также было исправлено множество ошибок вроде звуковых глюков, проблем с текстом, некорректным отображением моделей персонажей и техники, и других.
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Напомним, что Crysis Remastered вышел 18 сентября, однако того же впечатления, что оригинал в 2007 году, на игроков не произвёл: фанатские работы по «ремастерингу» зачастую оказываются качественнее и приятнее глазу.
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