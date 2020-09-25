Хоррор The Medium про параллельное существование сразу в «материальном» и «духовном» мирах приближается к релизу, и сегодня разработчики из студии Bloober Team опубликовали сюжетный трейлер проекта. В видеоролике можно заметить Печаль — очевидно мёртвую девочку в жутковатой маске — и Пасть, кошмарное создание и главного антагониста игры. Выглядит всё атмосферно: смотреть психологически непросто, но надо.

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В The Medium мы играем за девушку-медиума, которой необходимо разгадать тайну исчезновения ребёнка в заброшенном отеле, перемещаясь между двумя мирами. Наличие двух миров в The Medium это не просто красивая декорация, а элемент геймплея: так, например, в результате манипуляций в духовном мире можно запитать приборы в мире реальном, открывая тем самым заблокированные двери и приближаясь к своей цели.

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Релиз The Medium должен состояться до конца этого года на PC и Xbox Series X/S.