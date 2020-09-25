На днях автомобильно-футбольная аркада Rocket League «мягко» переехала в Epic Games Store, где стала распространяться по условно-бесплатной модели. Логично было предположить, что это положительным образом скажется на статистических показателях игры, и вот, несколько часов назад один из руководителей студии Psyonix Кори Дэвис сообщил о преодолении «онлайна» Rocket League психологической отметки в один миллион игроков.

реклама

анонсы и реклама Конкурс Seagate - выиграй 10ТБ Exos X16 за комментарий Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Повышение упоминаемости Rocket League в СМИ и старт нового игрового сезона привели к тому, что Steam-игроки вспомнили о существовании игры в своих библиотеках и обеспечили рекордный онлайн в сервисе даже несмотря на то, что больше эта игра в магазине Valve не распространяется (но прежние покупатели сохранили возможность играть).

Стоит также напомнить, что при активации условно-бесплатной версии Rocket League в Epic Games Store вам полагается скидочный купон на 650 рублей. Его можно использовать до 1 ноября при покупках игр на сумму от 899 рублей.