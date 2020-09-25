«Онлайн» Rocket League преодолел отметку в один миллион игроков
На днях автомобильно-футбольная аркада Rocket League «мягко» переехала в Epic Games Store, где стала распространяться по условно-бесплатной модели. Логично было предположить, что это положительным образом скажется на статистических показателях игры, и вот, несколько часов назад один из руководителей студии Psyonix Кори Дэвис сообщил о преодолении «онлайна» Rocket League психологической отметки в один миллион игроков.
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Повышение упоминаемости Rocket League в СМИ и старт нового игрового сезона привели к тому, что Steam-игроки вспомнили о существовании игры в своих библиотеках и обеспечили рекордный онлайн в сервисе даже несмотря на то, что больше эта игра в магазине Valve не распространяется (но прежние покупатели сохранили возможность играть).
Стоит также напомнить, что при активации условно-бесплатной версии Rocket League в Epic Games Store вам полагается скидочный купон на 650 рублей. Его можно использовать до 1 ноября при покупках игр на сумму от 899 рублей.
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