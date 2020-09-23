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Rocket League на PC стала условно-бесплатной и навсегда переехала из Steam в EGS

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Разработчики популярной Rocket League сделали свой проект условно-бесплатным. Разговоры об этом велись как-то раньше, а теперь Rocket League стала доступна для бесплатной загрузки на всех основных платформах. То есть, на PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC. Причём, никто до сих пор не мешает оформить покупку в цифровом магазине. За реальные деньги разработчики дополнительно насыпят вам косметических предметов и немного игровой валюты.

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Самая главная неприятность случилась со Steam-версией Rocket League — её удалили. Отныне на PC проект является эксклюзивом магазина Epic Games Store. Но нужно помнить, что привязка к ранее созданным Steam-аккаунтам пользователей сохранилась.

Не обошлось и без специальной акции. Всем тем пользователям EGS, которые добавят к себе на аккаунт Rocket League, получат купон на скидку 650 рублей для заказа игр стоимостью от 899 рублей.

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