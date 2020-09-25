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Для загрузки дополнения Beyond Light игрокам придётся переустановить Destiny 2

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Студия Bungie сообщила о том, что вместе с выходом дополнения Beyond Light («За гранью Света») в Destiny 2 будет проведена оптимизация размера игры; как следствие, её размер установки сократится примерно на 30—40 %, или до 59 Гбайт/71 Гбайт в зависимости от конкретной платформы.

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По словам разработчиков, проведённая оптимизация позволит им гораздо быстрее выпускать патчи и даже изменить подход к организации внутриигровых событий. Без «небольшой» отрицательной стороны, впрочем, обойтись не удалось: оптимизация и изменение формата обновлений привели к тому, что игрокам придётся полностью переустановить Destiny 2 с выходом дополнения Beyond Light.

Разработчики понимают, что для многих игроков с невысокой скоростью интернет-соединения это может стать проблемой, поэтому заранее приносят свои извинения за неудобства. Чтобы скомпенсировать необходимость в повторной установке, примерно за десять часов до выхода дополнения разработчики организуют предварительную загрузку всех необходимых файлов.

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Релиз дополнения Beyond Light запланирован на 10 ноября. Игроки отправятся на Европу — спутник Юпитера — где их ждёт новая сюжетная линия, связанная с борьбой Света и Тьмы.

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