Ремейк Mafia стал доступен для прохождения и получил очень высокие пользовательские оценки
Сегодня ночью по московскому времени состоялся официальный долгожданный релиз Mafia Definitive Edition — созданного с нуля ремейка культовой гангстерской игры Mafia The City of Lost Heaven 2002 года выпуска. Запускающий видеоролик прилагается.
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Напомним, что в Mafia Definitive Edition мы так же, как и в оригинале играем за вовлечённого в преступную жизнь водителя такси Томми Анджело, однако сюжетная линия проекта была расширена, а игровой процесс обновлён. В частности, в ремейке появились мотоциклы, задания стали более разнообразными, а «хрупкость» главного героя точно отражает его предысторию как очень далёкого от войны и бандитизма человека.
Благодаря современной физике автомобилей, обновлённой боевой системе и укрытиям перестрелки в ремейке задания будут ощущаться совсем иначе. Естественно, огромную роль играет и обновлённая графика, создающая правдоподобную атмосферу криминального города образца 1920-х—1930-х годов. К слову, специально для любителей атмосферы в Mafia Definitive Edition предусмотрен режим «Прогулка», освобождающий от необходимости проходить сюжет за исключением самого первого вступительного задания.
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Хотя журналисты вчера отметили, что ремейк Mafia мог бы быть лучше, игроки всем довольны и благодарят студию Hangar 13 за «возвращение в 2002-й». Пользовательский рейтинг Mafia Definitive Edition в Steam на момент публикации данной заметки составлял 87 %.
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