За несколько часов до релиза Mafia Definitive Edition разработчики сняли эмбарго на публикацию рецензий, благодаря чему у всех желающих появилась возможность ознакомиться с мнениями профессиональных игровых обозревателей о ремейке культового гангстерского проекта.

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На момент написания данной заметки средневзвешенный рейтинг Mafia Definitive Edition на Metacritic составлял 76 баллов из 100 возможных. Результат более чем достойный, но, как отмечают критики, студия Hangar 13 вполне могла сделать проект ещё лучше, если бы сделала больше упора не на визуальную составляющую, а на осовременивание игрового процесса. К внешнему виду ремейка у журналистов претензий нет, но вот многие миссии и их структура сильно отдают 2002-м годом, что для ремейка слабовато.

Сюжетная линия в ремейке, по словам рецензентов, удалась, а вот к физике машин остались вопросы. Как считают обозреватели, Mafia Definitive Edition придётся по душе фанатам оригинала, а также тем, кто в своё время пропустили культовую игру и хотят ознакомиться с ней в современном виде. 93 % рецензентов рекомендуют ремейк к прохождению.

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До простых пользователей ремейк доберётся через несколько часов: судя по счётчику в Steam, в ночь на эту пятницу.