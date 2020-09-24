Красоты японских островов в трейлере обновления Microsoft Flight Simulator
На следующей неделе Microsoft Flight Simulator получит обновление-расширение, главной темой которого являются японские острова, и по такому поводу разработчики опубликовали соответствующий геймплейный видеоролик, позволяющий насладиться красотами пусть и виртуальной, но всё же Японии.
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Обновление выйдет в следующий вторник, 29 сентября, и порадует улучшенным с помощью 3D-фотограмметрии внешним видом шести известных японских городов — Токио, Токусимы, Сендая, Такамацу, Йокогамы и Уцуномии. Также обновление добавит в мир Microsoft Flight Simulator шесть воссозданных вручную японских аэропортов.
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В общем, Microsoft Flight Simulator вполне может стать отличной заменой виртуальным экскурсиям.
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