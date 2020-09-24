Первые 13 минут геймплея Serious Sam 4
До выхода Serious Sam 4 остались считанные часы, поэтому портал IGN решил опубликовать запись первых тринадцати минут прохождения кампании. Можно ожидать масштабные перестрелки под хорошую музыку, общение с сюжетными персонажами и колоссальные потоки крутизны от Сэма.
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Несмотря на порядковый номер, Serious Sam 4 — приквел серии, в котором нам в роли Крутого Сэма предстоит дать отпор вторгнувшимся на Землю инопланетным легионам Ментала. Ранее игра носила подзаголовок Planet Badass, который должен был охарактеризовать суть игры и нежелание землян падать на колени перед пришельцами, но впоследствии от подзаголовка отказались из-за трудностей с сохранением его смысла при переводе на другие языки.
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В Steam новинка предлагается за совсем скромные по современным меркам 725 рублей.
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