До выхода Serious Sam 4 остались считанные часы, поэтому портал IGN решил опубликовать запись первых тринадцати минут прохождения кампании. Можно ожидать масштабные перестрелки под хорошую музыку, общение с сюжетными персонажами и колоссальные потоки крутизны от Сэма.

реклама

анонсы и реклама Конкурс Seagate - выиграй 10ТБ Exos X16 за комментарий Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Несмотря на порядковый номер, Serious Sam 4 — приквел серии, в котором нам в роли Крутого Сэма предстоит дать отпор вторгнувшимся на Землю инопланетным легионам Ментала. Ранее игра носила подзаголовок Planet Badass, который должен был охарактеризовать суть игры и нежелание землян падать на колени перед пришельцами, но впоследствии от подзаголовка отказались из-за трудностей с сохранением его смысла при переводе на другие языки.

реклама

В Steam новинка предлагается за совсем скромные по современным меркам 725 рублей.