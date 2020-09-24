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Симулятор акулы Maneater получит обновление для консолей нового поколения — с трассировкой лучей и 4K при 60 fps

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Разработчики симулятора акулы Maneater, в котором зубастые рыбины могут наконец-то свести счёты с людьми, объявили о том, что игра получит обновление для платформ нового поколения. На PlayStation 5 и Xbox Series в Maneater можно будет поиграть в разрешении 4K при шестидесяти кадрах в секунду, а также полюбоваться эффектами трассировки лучей. Для всех владельцев копии Maneater для консолей уходящего поколения обновление до «некстгена» будет бесплатным.

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Трассировка лучей в Maneater будет применяться для улучшения качества отражений и преломления воды.

Про PC-версию тоже не забыли: соответствующее обновление выйдет на персональных компьютерах в начале следующего года.

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Стоит отметить, что Maneater оказалась вполне успешной игрой: всего за несколько месяцев, минувших с момента релиза, её опробовали свыше миллиона человек.

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