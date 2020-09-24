Microsoft намекнула на скорое появление DOOM Eternal в составе Xbox Game Pass
Microsoft решила загадать пользователям подписного сервиса Xbox Game Pass в Twitter любопытную загадку, связанную с расширением перечня доступных в системе игр. Несколько часов назад компания опубликовала «твит» с отредактированным скриншотом электронного письма, оповещающего о скором появлении в Xbox Game Pass новой игры, и сопроводила его словами «Здесь точно нет никаких подсказок».
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Естественно, «Здесь нет подсказок» — это и есть главная подсказка, и пользователи сразу ринулись решать ребус. И довольно быстро решили: если хорошенько присмотреться к подписи Melissa в конце электронного письма, то под ней незаметно проступают буквы. Если поиграться с настройкой контрастности и цветовой температуры монитора, то буквы станут заметнее, но энтузиасты уже всё сделали за нас: под подписью скрываются слова «The Slayer is Coming» (Палач грядёт), а Палач рока, как известно, это протагонист серии DOOM.
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Скорее всего, официальная публикация Microsoft на эту тему появится уже в самое ближайшее время.
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