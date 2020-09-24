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Rocket League установила рекорд «онлайна» в Steam несмотря на прекращение продаж

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Считанные часы назад Rocket League «мягко» переехала в Epic Games Store и перешла там на условно-бесплатную модель распространения. Как следствие, игра исчезла из продажи в Steam, однако пользователи, которые ранее уже приобрели игру в сервисе от Valve, смогут продолжать играть в привычном для себя «лончере».

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Судя по всему, на фоне новостей о прекращении продаж Rocket League в Steam пользователи решили вспомнить, что такая игра есть у них в библиотеках и зашли погонять мячик, поскольку минувшим вечером в игре был зафиксирован новый рекорд «онлайна»: одновременно в Steam-версии Rocket League присутствовало без малого 132 750 игроков. Предыдущий рекорд — 119 тысяч игроков — был зафиксирован 23 марта.

А вот насколько популярной Rocket League окажется в Epic Games Store, ещё только предстоит выяснить. Что известно точно, так это то, что Epic Games не жалеет денег и дарит всем установившим условно-бесплатную версию Rocket League скидочный купон на 650 рублей, который можно использовать до первого ноября при покупках игр на сумму от 899 рублей.

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epic games rocket league psyonix
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