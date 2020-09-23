Создатель и ведущий церемонии The Game Awards Джефф Кили в своём официальном Twitter сообщил, что в этом году мероприятие состоится 10 декабря. Трансляция будет вестись студий в трёх городах — Лос-Анджелеса, Лондона и Токио — а в числе нововведений церемонии будет специальная награда, предназначенная для разработчиков, внедряющих в свои игры функции для людей с ограниченными возможностями.

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Вместе с церемонией в декабре пройдёт и цифровой фестиваль игр, с помощью которого можно будет опробовать демоверсии находящихся в разработке игр. Основная часть игрового сообщества же будет ждать The Game Awards 2020, чтобы услышать новые анонсы.

Дополнительными подробностями церемонии организаторы поделятся позже.