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Церемония The Game Awards в этом году пройдёт 10 декабря

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Создатель и ведущий церемонии The Game Awards Джефф Кили в своём официальном Twitter сообщил, что в этом году мероприятие состоится 10 декабря. Трансляция будет вестись студий в трёх городах — Лос-Анджелеса, Лондона и Токио — а в числе нововведений церемонии будет специальная награда, предназначенная для разработчиков, внедряющих в свои игры функции для людей с ограниченными возможностями.

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Вместе с церемонией в декабре пройдёт и цифровой фестиваль игр, с помощью которого можно будет опробовать демоверсии находящихся в разработке игр. Основная часть игрового сообщества же будет ждать The Game Awards 2020, чтобы услышать новые анонсы.

Дополнительными подробностями церемонии организаторы поделятся позже.

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SPRIG
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1к на дому и 1.5к с выездом ,он не в шахте по пояс в дерьме мешки тягает ,а попивая кофеёк га стульчике прожимает пару кнопок раз в 10-30 минут в течение 2 часов максимум .
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Есть такое старое понимание: наладом дышит. Слышал от дедов, которые еще Сталина видели. Т.е живет только из-за того, что постоянно чинят. В прочем есть и "на ладан дышит".
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