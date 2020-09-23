Над Arma 3 скоро опустится «Железный занавес»
Bohemia Interactive объявила о том, что в обозримой перспективе реалистичный шутер Arma 3 получит новое дополнение под названием CSLA Iron Curtain. Данное дополнение разработано сторонней студией, а Bohemia лишь придала ему официальный статус.
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CSLA расшифровывается как Československá lidová armáda (Чехословацкая народная армия), а действие дополнения развернётся в 1980-х годах в Чехословакии и на её границе с Западной Германией. В дополнении появится новая локация «Габрета» площадью 256 квадратных километров с лесами, горами и долинами.
Дополнение добавит в игру три новых фракции: вышеуказанную Чехословацкую народную армию, вооружённые силы США, а также новых повстанцев. Также в состав CSLA Iron Curtain включено новое оружие, наземная и воздушная техника и новые сценарии.
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