Отличительной особенностью «Мафии» является детально проработанный игровой мир, в котором хочется проводить вечера и не составлять планы выполнения сюжетных заданий. Специально для таких игроков, которые ценят атмосферу и хотят полюбоваться обновлённым Лост-Хэвеном, в Mafia Definitive Edition представлен режим под названием «Прогулка».

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Смысл «Прогулки» простой: вас практически полностью освобождают от необходимости проходить сюжет (нужно будет лишь выполнить вступительное задание), открывают весь город, дают возможность собирать коллекционные предметы, находить секреты и даже менять время суток и погоду. В ремейке Mafia режим «Прогулка» объединяет идеи «Прогулки» и «Большой прогулки» из оригинальной игры. Насколько высока степень этого объединения и нужно ли нам будет проходить безумные испытания вроде выслеживания человека-невидимки, впрочем, авторы не уточняют, предлагая нам самостоятельно во всём разобраться после релиза ремейка.

Как поясняет ведущий дизайнер студии Hangar 13 Ондрей Вевода, режиму «Прогулка» было уделено много внимания, в частности, на севере игрового мира имеются локации, в которые мы по сюжету не попадаем, но в которые в режиме прогулки вполне можем заехать.

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Релиз Mafia Definitive Edition состоится уже в эту пятницу, 25 сентября, на PC и консолях уходящего поколения.