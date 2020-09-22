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Мрачное метро в трейлере шестого сезона Call of Duty Modern Warfare и Warzone

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Несмотря на то, что на горизонте уже маячит Call of Duty Black Ops Cold War с мультиплеером на любой вкус, поддержку Call of Duty Modern Warfare и Warzone никто не отменял. Так, уже на следующей неделе, 29 сентября, в игре стартует шестой мультиплеерный сезон, и разработчики по такому поводу опубликовали соответствующий видеоролик.

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Подробности шестого сезона должны огласить в ближайшие дни, а пока придётся довольствоваться трейлером.

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REY_B_
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Дмитрий
20:50
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За старшие версии GeForce RTX 3090 придётся выложить не менее $1799
REY_B_
20:49
Лучше уж купить хорошее красное, чем увидеть топовое зелёное.
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