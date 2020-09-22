Культурные промышленники: Firaxis представила Галлию в Civilization VI
До выхода свежего контентного обновления для Civilization VI осталось всего двое суток, поэтому вполне закономерно, что Firaxis представила входящую в его состав Галлию всего спустя несколько дней после показа Византии. Галлия в Civilization VI позиционируется как цивилизация с высоким культурным и промышленным потенциалом, которая в состоянии и постоять за себя, охраняя производственные мощности и культурные объекты.
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Как и у всех наций в Civilization VI, у Галлии есть четыре уникальные особенности: способность цивилизации, бонус лидера, инфраструктурный объект и боевой юнит. Начнём с глобального цивилизационного бонуса под названием «Гальштатская культура»: рудники галлов предоставляют дополнительные бонусы для близлежащих районов, даруют дополнительные очки культуры, а также производят культурный захват клеток. Поскольку бонус слишком сильный, было решено добавить ему и отрицательный эффект — Галлия не может строить специализированные районы рядом с городским центром, а сами районы не получают дополнительных бонусов за соседство с другими районами.
Уникальный боевой отряд галлов — гесаты. Эти бойцы заменяют воинов и получают бонус к силе, сражаясь с более могучими войсками и укреплениями противника. Недостаток только один — более дорогая подготовка.
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Уникальный инфраструктурный объект галлов называется оппидом. Этот уникальный район заменяет промышленную зону, становится доступен раньше, стоит дешевле и строится быстрее, а также автоматически открывает технологию «Ученичество» после возведения. Главная особенность оппида — превосходная защищённость и собственный гарнизон, что фактически способствует удвоенной обороноспособности городов галлов.
В Civilization VI Галлами руководит Амбиорикс, предоставляющий своей нации уникальную способность «Царь эбуронов». При обучении боевого юнита Галлия получает бонус к культуре, а юниты ближнего и дальнего боя вместе с антикавалерийскими отрядами получают бонус к силе.
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Firaxis рекомендует играть галлами от обороны, с упором в промышленность и развитие культуры, в противном случае в полной мере задействовать бонусы этой цивилизации не представится возможным.
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