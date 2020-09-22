Ледяная Европа в трейлере дополнения Destiny 2 Beyond Light
Несмотря на то, что до выхода дополнения Beyond Light («За гранью Света») для Destiny 2 осталось больше полутора месяцев, разработчики из Bungie поступают правильно и без надрыва напоминают о его (дополнения) существовании. Сегодня, например, авторы опубликовали видеоролик, полностью посвящённый Европе — спутнику Юпитера, на котором развернётся действие «За гранью Света».
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По сюжету, подо льдами Европы скрывается некая тайна, узнав которую, герои смогут изменить ход борьбы Тьмы со Светом.
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Аддон выйдет 10 ноября, однако поддержка Destiny 2 дополнительным контентом на этом не завершится: у Bungie в запасе ещё как минимум два дополнения: Lightfall и The Witch Queen.
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