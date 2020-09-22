Как сообщило «спортивное» подразделение Electronic Arts, у FIFA 21 не будет ознакомительной демоверсии. Вместо этого команда разработчиков сосредоточится на подготовке игры, чтобы на выходе обеспечить пользователям лучшие впечатления от игрового процесса на платформах текущего и нового поколений.

реклама

анонсы и реклама Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх <b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх GTX 1660 - цены тоже идут вниз Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Релиз игры запланирован на 9 октября. Покупатели изданий Champions и Ultimate получат возможность сыграть на три дня раньше — с 6 октября.