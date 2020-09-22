EA решила не выпускать демоверсию FIFA 21
Как сообщило «спортивное» подразделение Electronic Arts, у FIFA 21 не будет ознакомительной демоверсии. Вместо этого команда разработчиков сосредоточится на подготовке игры, чтобы на выходе обеспечить пользователям лучшие впечатления от игрового процесса на платформах текущего и нового поколений.
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Релиз игры запланирован на 9 октября. Покупатели изданий Champions и Ultimate получат возможность сыграть на три дня раньше — с 6 октября.
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