Halo 3 ODST добралась до PC
Как и было обещано ранее, сегодня студия 343 Industries открыла доступ к PC-версии Halo 3 ODST. Данное самостоятельное дополнение автоматически станет доступно всем обладателям сборника Halo The Master Chief Collection, но при желании его можно приобрести и отдельно: цена вопроса в Steam — всего 133 рубля.
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Halo 3 ODST это самостоятельное дополнение, игровой процесс которого заметно отличается от предыдущих частей серии: здесь и бои динамичнее, и мир более открытый. PC-версия Halo 3 ODST порадует поддержкой разрешений вплоть до 4K и частоты кадров свыше шестидесяти в секунду, настраиваемым управлением и прочими неотъемлемыми элементами любой адекватной PC-игры.
Сборник Halo The Master Chief Collection, который было решено распространять «по кусочкам», скоро будет полностью укомплектован: осталось выпустить только Halo 4.
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