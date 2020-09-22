Как и было обещано ранее, сегодня студия 343 Industries открыла доступ к PC-версии Halo 3 ODST. Данное самостоятельное дополнение автоматически станет доступно всем обладателям сборника Halo The Master Chief Collection, но при желании его можно приобрести и отдельно: цена вопроса в Steam — всего 133 рубля.

реклама

анонсы и реклама Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх <b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх GTX 1660 - цены тоже идут вниз Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Halo 3 ODST это самостоятельное дополнение, игровой процесс которого заметно отличается от предыдущих частей серии: здесь и бои динамичнее, и мир более открытый. PC-версия Halo 3 ODST порадует поддержкой разрешений вплоть до 4K и частоты кадров свыше шестидесяти в секунду, настраиваемым управлением и прочими неотъемлемыми элементами любой адекватной PC-игры.

Сборник Halo The Master Chief Collection, который было решено распространять «по кусочкам», скоро будет полностью укомплектован: осталось выпустить только Halo 4.