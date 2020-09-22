Ремейк Mafia готовится к скорому релизу, а на официальной страничке игры в Steam появилась крайне важная информация по поводу антипиратской защиты. Никаких сюрпризов тут нет — разработчики решили использовать Denuvo.

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Заявленная версия защитной системы позволит запустить копию игры с одного аккаунта не более чем на пяти ПК в течение 24 часов. Подобные ограничения действуют и для других проектов от 2K Games. Например, та же Borderlands 3 в части ограничения по количеству запусков имеет ровно такую же версию Denuvo.

Релиз Mafia: Definitive Edition запланирован на 25 сентября. Среди целевых платформ заявлены: PC, PlayStation 4 и Xbox One.