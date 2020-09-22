Контент в The Division 2, как и полагается для любой уважающей себя игры-сервиса, подаётся в рамках сезонов. Для сетевого проекта от Ubisoft выходит уже третий сезон, который получил название Concealed Agenda. Разработчики подготовили для пользователей огромный пакет «плюшек», но неожиданностей там нет. Зато есть куча «косметики», новый ивент, лиги, новая облава, огромное количество наград и даже целый режим.

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Новый режим называется «Саммит», в нём игрокам нужно будет зачищать этаже небоскрёба в Нью-Йорке. Разработчики также внесли несколько балансных правок, снизили количество выпадаемого фиолетового лута на высоких уровнях сложности и внесли общие исправления. За полным списком исправлений стоит переходить сюда.

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Ubisoft пытается оживить интерес к The Division 2, поэтому в период с 24 по 27 сентября в игре пройдут так называемые бесплатные выходные. И ровно в этот же самый период разные предложения с проектом будут доступны со скидками вплоть до 85%.

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The Division 2 на данный момент доступна на PC, PlayStation 4 и Xbox One. Разработчики обещают выпустить проект на консолях нового поколения с помощью технологии обратной совместимости. Но сама Ubisoft подчёркивает, что с переходом на «некстген» ничего не измениться — в техническом плане это будет абсолютно та же игра.

Кстати, четвёртый сезон для The Division 2 уже запланирован, он должен стартовать до конца нынешнего года. Ближе к зиме в игре появится ивент «Кодовое имя Кошмар», действие которого будет происходить на территории колледжа Кенли.