Как известно, в этом году из-за пандемии Blizzard не проведёт свой традиционный фестиваль BlizzCon в традиционном виде. Вместо этого компания решила устроить онлайн-версию с сохранением духа BlizzCon. И вот, сегодня стали известны сроки её проведения — с 19 по 20 февраля 2021 года. Мероприятие так и назвали — BlizzConline 2021.

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Подробным расписанием Blizzard пока не поделилась, но уже сейчас известно, что выставка сообщества с конкурсами косплея, творческими соревнованиями и иными шоу талантов обязательно будут.

Наверняка тогда же прозвучат и анонсы касательно Diablo IV, Overwatch 2 и других проектов Blizzard, но пока что это лишь догадки, в которые очень хочется верить.