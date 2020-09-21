До выхода Crash Bandicoot 4 It’s About Time осталось меньше двух недель, поэтому Activision совместно со студией Toys for Bob решили не нарушать современную традицию и опубликовали релизный видеоролик проекта заранее.

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Стоит напомнить, что четвёртая часть «Крэша» завязана на путешествиях во времени, так что некоторые элементы повествования будут расходиться с тем, что игроки помнят по предыдущим частям серии. В частности, в Crash Bandicoot 4 мы встретимся с героической версией Тоны.

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Релиз Crash Bandicoot 4 состоится второго октября на PlayStation 4 и Xbox One. Скорее всего, разработчики готовят и версии для «некстгена» вместе с PC. По крайней мере, это было бы логично и правильно.