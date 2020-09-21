Как и было обещано, сегодня Croteam представила вниманию общественности сюжетный трейлер боевика Serious Sam 4. Не совсем понятно, что в этом трейлере сюжетного, но выглядит эффектно — то, что надо за три дня до релиза.

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Напомним, что в Serious Sam 4 мы в роли Сэма Стоуна должны будем задать жару вторгнувшимся на Землю легионам Ментала. Ранее у игры присутствовал подзаголовок Planet Badass, который должен был недвусмысленно намекать на то, что земляне себя в обиду пришельцам не дадут, но из-за трудностей перевода от подзаголовка решили отказаться.

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Релиз Serious Sam 4 состоится в это четверг, 24 сентября.