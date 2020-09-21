Авторы Cyberpunk 2077 опубликуют более подробные системные требования ближе к релизу игры
В минувшую пятницу CD Projekt RED наконец-то опубликовала официальные системные требования Cyberpunk 2077. Запросы у игры «на бумаге» оказались удивительно скромными, а разработчики почему-то даже мельком не упомянули трассировку лучей, которая автоматически значительно повышает требования к видеокарте.
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И вот, судя по всему, а пятницу была лишь «затравка», а в обозримой перспективе будут опубликованы подробные требования: менеджер CD Projekt RED по связям с общественностью Марчин Момот в своём Twitter заявил, что студия услышала игроков и ближе к релизу игры постарается опубликовать требования для разрешения 4K, трассировки лучей и прочего.
Рискнём предположить, что это произойдёт в рамках следующего выпуска Night City Wire, дату проведения которого разработчикам ещё предстоит огласить. Релиз Cyberpunk 2077 же состоится 19 ноября.
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