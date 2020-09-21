Заезд по трассе в Кейптауне в свежем геймплейном видео DiRT 5
Codemasters продолжает с завидной регулярностью напоминать о существовании своей раллийной гонки DiRT 5 и время от времени публикует записи игрового процесса на различных игровых трассах. Сегодня нашему вниманию представили заезд по специальной трассе в городе Кейптаун, что в Южно-Африканской Республике.
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DiRT 5 появится на «прилавках» уже 6 ноября на PC и консолях уходящего поколения; до Xbox Series X/S новинка доберётся в день их выхода — 10 ноября, а вот версия для PlayStation 5 выйдет до конца года.
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