Шутер Freedom Fighters теперь доступен в Steam, Epic Games Store и GOG
Обновление от 21 сентября, 16:50 по МСК: Не прошло и четверти суток, как IO Interactive официально объявила о перевыпуске Freedom Fighters в «цифре» на персональных компьютерах. Игра уже сейчас доступна в GOG, а в течение дня появится «на прилавках» Steam и Epic Games Store.
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Оригинал от 21 сентября, 12:52 по МСК: Рейтинговые агентства в очередной раз раньше времени «сливают» информацию о возможном релизе «засекреченного» проекта. Сегодня внимательные посетители официального сайта европейского рейтингового агентства PEGI обнаружили на его просторах свежую страничку вышедшего в 2003 году боевика Freedom Fighters от студии IO Interactive с повторным присвоением возрастного рейтинга 16+. Оригинальная игра издавалась Electronic Arts, однако в переиздании издателем отмечено соответствующее подразделение компании IO Interactive.
Проект недоступен для покупки в цифровых магазинах, поэтому логично предположить, что вышеуказанное событие предшествует появлению игры на прилавках в Steam и других сервисах цифровой дистрибуции. Официально никаких анонсов на эту тему не поступало, поэтому остаётся только ждать.
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Напомним, что Freedom Fighters рассказывает альтернативную историю, в которой Советский Союз захватил Соединённые Штаты и, в частности, оккупировал Нью-Йорк. Нам в роли сантехника Кристофера Стоуна предстоит вступить в движение сопротивления и дать отпор оккупантам. В своё время проект получил довольно высокие оценки.
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