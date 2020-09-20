Вместе с неминуемым приближением 2021 года завершается и сезон «Тёмное сердце Скайрима» в The Elder Scrolls Online. Ознаменует начало финала «скайримского» приключения выход дополнения «Маркарт», для которого разработчики из Zenimax Online опубликовали специальный обзорный видеоролик.

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По сюжету дополнения, игроки отправятся в регион, известный как Предел, где и продолжится повествование «Тёмного сердца Скайрима». Помимо продолжения сюжета игроков также ждут новые персонажи и новая одиночная арена.

Выход дополнения «Маркарт» назначен на 2 ноября на PC (Windows и macOS) и 10 ноября — на PlayStation 4 и Xbox One. В ближайшие недели разработчики раскроют новые подробности дополнения, а уже завтра, 21 сентября, «Маркарт» станет доступен на просторах тестового сервера The Elder Scrolls Online.

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При желании уже можно ознакомиться с прологом грядущего дополнения. Для этого нужно зайти во внутриигровой кронный магазин и выбрать соответствующий предмет. Пролог бесплатный.