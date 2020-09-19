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Первое обновление Marvel’s Avengers исправило более тысячи различных ошибок

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Как и практически любой другой крупный современный проект, вышедший в начале сентября супергеройский боевик Marvel’s Avengers не обошёлся без ошибок и мелких недочётов. Хотя недочёты в основном незначительные, но их суммарное количество вызывает непроизвольное поднятие бровей. Вот разработчики и решили похвастать объёмом проведённых работ, заявив о том, что в первом пострелизном обновлении (версии 1.3.0) исправили более тысячи различных ошибок.

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Как пишут разработчики, обновление решает целый спектр проблем — от небольших «глюков» в графике до мешающих продвижению по игре ошибок. Авторы благодарят игроков, особенно тех, кто активно сообщали о найденных недоработках: без них процесс занял бы несравнимо больше времени.

Впрочем, не обошлось и без новых ошибок. Некоторые игроки жалуются на то, что после обновления Marvel’s Avengers до версии 1.3.0 у них «слетели» сохранения, обнулился прогресс и другое. Неизвестно, насколько велик масштаб новых проблем, но, глядя на то, как серьёзно разработчики подходят к делу пострелизной поддержки проекта, можно надеяться на их скорейшее решение.

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Первое обновление Marvel’s Avengers исправило более тысячи различных ошибок
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