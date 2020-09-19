Как и практически любой другой крупный современный проект, вышедший в начале сентября супергеройский боевик Marvel’s Avengers не обошёлся без ошибок и мелких недочётов. Хотя недочёты в основном незначительные, но их суммарное количество вызывает непроизвольное поднятие бровей. Вот разработчики и решили похвастать объёмом проведённых работ, заявив о том, что в первом пострелизном обновлении (версии 1.3.0) исправили более тысячи различных ошибок.

реклама

анонсы и реклама Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх GTX 1660 - цены тоже идут вниз Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Как пишут разработчики, обновление решает целый спектр проблем — от небольших «глюков» в графике до мешающих продвижению по игре ошибок. Авторы благодарят игроков, особенно тех, кто активно сообщали о найденных недоработках: без них процесс занял бы несравнимо больше времени.

Впрочем, не обошлось и без новых ошибок. Некоторые игроки жалуются на то, что после обновления Marvel’s Avengers до версии 1.3.0 у них «слетели» сохранения, обнулился прогресс и другое. Неизвестно, насколько велик масштаб новых проблем, но, глядя на то, как серьёзно разработчики подходят к делу пострелизной поддержки проекта, можно надеяться на их скорейшее решение.