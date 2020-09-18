Компания Chucklefish поспешило сообщить о важном достижении проекта Stardew Valley. Итак, версия игры для iOS и Android сумела набрать более 2 миллионов загрузок. Удивляет здесь то, что на обеих платформах результат был достигнут почти одновременно и почти одинаковый. По одному миллиону скачиваний удалось набрать как на iOS, так и на Android в течение одной недели.

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Что до самой Stardew Valley, то её развитие продолжается. Популярный симулятор фермера в скором времени получит обновление с порядковым индексом 1.5. Про список изменений и дополнений мы пока знаем не очень много. Точно появится возможность двигать кровати по ферме (видимо, это важно), утки научатся плавать, а ассортимент рыбацкого магазина Вилли будет обновлён. Новую карту с приливами тоже приложат.