Гонки во время песчаной бури в свежем геймплее DiRT 5
До выхода DiRT 5 ещё больше полутора месяцев, но разработчики из Codemasters всё равно регулярно публикуют новые посвящённые своей раллийной гонке видеоролики. Сегодня нашему вниманию представили запись геймплея на трассе в Марокко. Сам по себе заезд мало чем примечателен, однако в нижеуказанном видео авторы хотели продемонстрировать механику работы системы динамической погоды, поэтому вскоре после начала гонки на трассу обрушивается песчаная буря.
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Релиз DiRT 5 назначен на 6 ноября.
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