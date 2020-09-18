До выхода DiRT 5 ещё больше полутора месяцев, но разработчики из Codemasters всё равно регулярно публикуют новые посвящённые своей раллийной гонке видеоролики. Сегодня нашему вниманию представили запись геймплея на трассе в Марокко. Сам по себе заезд мало чем примечателен, однако в нижеуказанном видео авторы хотели продемонстрировать механику работы системы динамической погоды, поэтому вскоре после начала гонки на трассу обрушивается песчаная буря.

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Релиз DiRT 5 назначен на 6 ноября.