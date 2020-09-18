Epic Games совместно с NVIDIA долго предупреждали о скором внедрении в Fortnite поддержки технологии трассировки лучей, и вот, указанный день настал. Со свежим обновлением в игре появились улучшенные с помощью рейтрейсинга тени, отражения, глобальное освещение и фоновое затенение.

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Специально для тех, кто хотят в полной мере насладиться эффектами трассировки лучей в Fortnite, разработчики подготовили специальную карту для творческого режима. Код доступа к карте — 9189-0518-5408.

Вместе с трассировкой лучей в Fortnite появилась поддержка «умного» сглаживания DLSS 2.0 и снижающей сетевые задержки технологии NVIDIA Reflex.

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Чтобы играть в Fortnite с трассировкой лучей, Epic Games рекомендует обладать как минимум графическим ускорителем NVIDIA GeForce RTX 2060, а желательно — GeForce RTX 2080 или более производительным. Также необходимы операционная Windows 10 версии 1903 (обновление от мая 2019 года, сборка 18362 или более поздняя) и драйверы GeForce как минимум версии 450.00.