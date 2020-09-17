Релиз стратегии Empire of Sin про криминальный Чикаго 1920-х назначен на начало зимы
Анонсированная летом прошлого года гангстерская стратегия Empire of Sin от студии Джона Ромеро наконец-то обзавелась точной датой выхода: отправиться в Чикаго времён сухого закона 20-х годов прошлого века можно будет уже 1 декабря на всех актуальных платформах.
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Геймплейно Empire of Sin представляет собой стратегическую игру, где нам в роли новичка в мафиозных кругах предстоит добраться до вершины преступной иерархии. Но добраться мало, нужно ещё и удержаться, и сделать свою криминальную империю самой влиятельной во всём Чикаго, а это непросто.
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При желании на игру уже можно оформить предварительный заказ.
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