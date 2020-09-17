Авторы шутера Disintegration решили отключить серверы игры
То, что у проекта Disintegration дела как сажа бела, стало предельно очевидно ещё в день её релиза. Число играющих в новинку едва доходило до сотни, но студия V1 Interactive продолжала тешить себя иллюзиями о том, что когда-нибудь ситуация изменится. Не изменилась. И иного выхода, кроме как отключить серверы мультиплеера, авторы не нашли.
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С сегодняшнего дня из мультиплеера Disintegration исчезнет внутриигровой магазин, а «усыпят» сетевой режим через два месяца — 17 ноября.
Одиночная кампания, естественно, останется на месте, так что ознакомиться с тривиальной историей противостояния людей-машин с биологическими людьми сможет любой желающий и в любое время.
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